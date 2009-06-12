ВР не підтримала нову редакцію закону про суспільне телебачення

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект Закону “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (нова редакція).

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного законопроекту проголосувало лише 203 із 429 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачалося, що Суспільне мовлення України є державною установою, яка створюється Кабінетом міністрів України і статут якої затверджується Кабінетом міністрів України. Суспільне мовлення України реєструється у відповідних територіальних органах влади, має свою печатку, є суб’єктом господарської та інформаційної діяльності. Суспільне мовлення України не може бути реорганізоване в юридичну особу з іншою організаційно-правовою формою.

Визначалися особливості діяльності Суспільного мовлення України та механізм реформування державних телерадіоорганізацій у Суспільне мовлення України.

Планувалося, що видатки на Суспільне мовлення України з державного бюджету не повинні перевищувати видатків державних телерадіоорганізацій, які цим законопроектом ліквідовувалися.