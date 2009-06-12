У ЄС експлуатують працю українських студентів - МВС

Працю українських студентів за кордоном часом використовують незаконно, заявляє МВС, про що має відповідні заяви. Працевлаштування студентів з України в країнах ЄС слід законодавчо врегулювати, переконані правоохоронці.

Заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокімов заявив – в МВС є заяви щодо незаконного використання роботи студентів у європейських країнах. За його словами, студентів аграрних навчальних закладів під виглядом практики відправляють працювати до ЄС. За словами правоохоронця, це може відбуватись за домовленістю з керівництвом вищих шкіл.

У Департаменті МВС у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, "Німецькій хвилі" підтвердили, що є звернення від студентів з такими скаргами. Заяви надходять з Херсонської, Миколаївської та Полтавської областей: "У випадках, коли скаржаться, ситуація виглядає таким чином, що під виглядом практики за кордоном набирають групи і працюють на сезонних роботах",- каже радник міністра Катерина Левченко.

Працевлаштування студентів з України в країнах ЄС слід врегулювати на рівні законодавства, переконані правоохоронці. Левченко наголошує, на сьогодні в законодавстві України не передбачені сезонні роботи для студентів. Є лише практика за кордоном, процеси якої урегульовані законодавством та підзаконними актами. Нині створюють робочу групу із складу представників різних відомств, щоби підготувати внесення змін до законодавства про освіту.

Левченко впевнена: "Українські студенти зацікавлені працювати за кордоном. Вони прагнуть і проходити там практику. Але не потрібно використовувати їх для збагачення". За законом, на практику можуть виїжджати студенти будь-якого курсу, окрім першого та останнього.

Німецька хвиля