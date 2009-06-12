Адвокат Пукача повернув собі адвокатське свідоцтво

Донецький апеляційний адміністративний суд скасував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області про анулювання адвокатського свідоцтва Сергія ОСИКИ – захисника генерала міліції Олексія ПУКАЧА, підозрюваного у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомив сам адвокат С.ОСИКА.

Як повідомляв УНІАН, рішенням від 14 листопада 2007 р. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області анулювала свідоцтво С.ОСИКИ про право на заняття адвокатською діяльністю. Як зазначалось в рішенні дисциплінарної комісії, такі санкції до адвоката були застосовані після того, як він в судовому засідання при розгляді апеляційної скарги на рішення райсуду у цивільній справі за його позовом про захист честі і гідності заявив відвід складу суду з приводу того, що головуючий по справі одержав від відповідача хабар. При цьому С.ОСИКА повідомив, що має інформацію про наперед виготовлену судову ухвалу, дії суддів назвав у судовому засіданні «цирком», а суддів – «хабарниками».

Ці заяви адвоката Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури визнала образливими для суду та такими, що порушують Закон України «Про адвокатуру» та Правила адвокатської етики. Це і стало підставою для позбавлення С.ОСИКИ адвокатського свідоцтва.

Адвокат не погодився з таким рішенням КДКА та подав позов до суду, в якому просив скасувати відповідне рішення про анулювання свідоцтва та визнати незаконними дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

С.ОСИКА повідомив, що 5 серпня 2008 р. Донецьким апеляційним адміністративним судом було прийнято остаточне рішення по вказаному спору, який тривав протягом року. Суд визнав невмотивованим, протиправним та скасував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області про анулювання адвокатського свідоцтва С.ОСИКИ.

У постанові суду відзначається, що при прийнятті рішення щодо анулювання свідоцтва адвоката Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не врахувала те, що під час судового засідання С.ОСИКА зробив заяви про відвід суду та висловив свої припущення щодо дій окремих суддів як сторона у справі, а не захисник. Як зазначив суд, заявляючи відвід суддям, С.ОСИКА лише користувався своїми процесуальними правами та не виконував професійні обов‘язки адвоката.

За словами С.ОСИКИ, в мотивувальній частині постанови від 5 серпня 2008 р. суд зазначив, що обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не має повноважень на втручання в діяльність адвоката, яка не пов‘язана з виконання ним своїх професійних обов‘язків.

Це рішення, на думку адвоката, може бути революційним прецедентом у майбутніх відносинах адвокатів з регіональними дисциплінарними комісіями адвокатури.

На запитання щодо подальших намірів С.ОСИКА відповів, що приступив до виконання своїх професійних обов‘язків и зараз не має наміру стягувати моральну або матеріальну шкоду з Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області з приводу їх незаконних дій та прийняття незаконного рішення, в результаті чого він не мав можливості тривалий час займатися адвокатською діяльністю. Незважаючи на виниклу ситуацію, сказав С.ОСИКА, він з повагою ставиться до членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.