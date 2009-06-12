ВР планує внести зміни до Закону «Про державну таємницю»

Законопроект прийнятий у першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну таємницю». Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 265 народних депутатів із 421 зареєстрованого. Даним законопроектом передбачається удосконалити загальнодержавну систему охорони державної таємниці. Також планується підвищити статус режимно-секретних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Законопроектом визначено порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, що становлять державну таємницю.

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