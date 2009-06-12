Зарубіжні експерти закінчують розшифровувати плівки Мельниченка

Заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША повідомив, що зарубіжні експерти майже закінчили досліджувати записи, зроблені колишнім майором Державної служби охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ в кабінеті екс-Президента України Леоніда КУЧМИ, які можуть стосуватися розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Україна молода", опублікованому в № 104 (3625) від 12 червня 2009 р.

"Роботу за кордоном завершено, і тепер певні дослідження експерти мають провести ще в Україні. Після чого ми повинні провести цілу низку слідчих дій", - сказав М.ГОЛОМША.

При цьому він пояснив, що в Україні експерти мають "перевірити питання умов запису, місце запису, технічні засоби, (записані - УНІАН) голоси тощо".

За словами М.ГОЛОМШІ, експерти просять не повідомляти будь-яких деталей щодо їхньої роботи "в інтересах справи та безпеки".

У свою чергу, в розмові з кореспондентом УНІАН М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що "дослідження записів ще не завершено".

Крім того він повідомив, що найближчими днями до України мають прибути експерти, щоб у вихідні провести слідчі дії в колишньому кабінеті Л.КУЧМИ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених нібито у кабінеті колишнього Президента України Л.КУЧМИ.

Раніше М.ГОЛОМША повідомляв, що експертиза записів може тривати кілька місяців.