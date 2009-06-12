Україна грубо порушила один із основних принципів захисту прав біженців

Україна порушила один із основоположних принципів захисту прав біженців – принцип конфіденційності, передавши інформацію, що міститься у справах біженців, до країни їх походження, про що свідчать отримані нещодавно Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) документи, датовані липнем 2008 року.

Як повідомили УНІАН правозахисники, 28 березня 2006 року чотирьом громадянам Республіки Казахстан було надано статус біженця в Україні. У 2007 році прокуратура Києва провела перевірку і визнала рішення про надання статусу біженця законними.

8 квітня 2008 року Генеральна прокуратура Республіки Казахстан направила до Генеральної прокуратури України доручення про надання правової допомоги за Мінською конвенцією 1993 року, у якому просила надати оригінали листів опозиційних політичних діячів Казахстану, що долучені до особових справ цих чотирьох біженців.

Як повідомляє УГСПЛ, 15 липня 2008 року слідчий Служби безпеки України здійснив у Державному комітеті з питань національностей та релігій виїмку оригіналів листів, у яких містилася оцінка ситуації у Казахстані та висновок про політичні мотиви переслідування шукачів притулку.

Також, додають правозахисники, на прохання Генеральної прокуратури Казахстану кілька представників держкомітету були допитані щодо питань, пов’язаних із наданням статусу біженців згаданим громадянам Казахстану.

За інформацією, яку отримали правозахисники, наприкінці липня 2008 року вказані оригінали документів зі справ біженців та протоколи допитів представників Державного комітету були передані до Генеральної прокуратури Республіки Казахстан.

"На цей час ці документи є доказами у кримінальній справі за звинуваченням Болата АБІЛОВА, лідера партії «Азат», Асилбека КОЖАХМЕТОВА, лідера опозиційного руху «Шанирак», і Толена ТОХТАСИНОВА, голови Комуністичної партії Казахстану, «у приховуванні злочину», яке виразилося у наданні інформації Державному комітету України у справах національностей та релігій", - заявляють в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

Правозахисники стверджують, що мають документальне підтвердження передання інформації державними органами України до Казахстану, і нагадують, що надання конфіденційної інформації зі справ біженців відверто порушує положення статті 11 Закону України «Про біженців», яке передбачає, що «відомості, що подаються заявником, є конфіденційною інформацією».

"Принцип конфіденційності лежить в основі захисту прав біженців і його порушення може призвести до руйнації усієї системи захисту біженців. У своєму Висновку № 91(LII) – 2001 виконавчий комітет Управління Верховного Комісара ООН справах біженців рекомендував, що «у процесі реєстрації (біженців та шукачів притулку) має додержуватись фундаментальній принцип конфіденційності», а також наголосив на «конфіденційному характері особистих даних та необхідності продовжувати захищати конфіденційність», - зазначають правозахисники.

За їхніми словами, передання конфіденційної інформації до країни походження може призвести до багатьох несприятливих наслідків. Зокрема, порушення цього принципу позбавляє біженців та шукачів притулку можливості вільно, без побоювань, обґрунтовувати свої заяви про надання статусу біженців. Це також позбавляє компетентні органи держави можливості отримувати й оцінювати інформацію з джерел, що непідконтрольні органам влади у країні походження біженців, оскільки ставить будь-яких осіб (родичів, друзів або інших спостерігачів), які перебувають у країні походження біженців, під загрозу переслідування. Крім того, внаслідок передання інформації до країни походження у шукача притулку саме з цього моменту можуть виникнути підстави для обґрунтованих побоювань повернення у країну походження.

Українська Гельсінська спілка з прав людини нагадує, що це є не першим випадком порушення державними органами України основоположних прав біженців. "Видача шукачів притулку до Узбекистану у 2006 році, висилка шукачів притулку тамільського походження до Шрі-Ланки, видача визнаного біженця Кузнєцова до Російської Федерації відчутно позначилися на репутації України у міжнародному співтоваристві", - заявляють правозахисники.

Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає від Генеральної прокуратури України, СБУ, Держкомітету з питань національностей та релігій дотримуватися законодавства та міжнародних стандартів у сфері захисту прав біженців і не передавати конфіденційну інформацію щодо біженців до країни походження.

Також правозахисники звертаються до Генпрокуратури з вимогою провести негайне розслідування і притягти до відповідальності осіб, винних у переданні конфіденційної інформації з особових справ біженців до країни походження або до інших країн у цьому випадку і в усіх інших можливих випадках.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2006 року Україна депортувала 10 громадян Узбекистану на батьківщину, оскільки, за даними СБУ, ті належали до організації, яку ООН визнала терористичною - "Ісламський рух Узбекистану". Натомість заступник керівника узбецьких політичних біженців в Україні Хатам ХАДЖИМАТОВ заявив, що депортовані не переймалися політикою, а просто були свідками подій в Андижані, за що й потрапили у немилість до можновладців Узбекистану.

У грудні 2007 року співробітниками УБОЗ МВС України у Вінницькій області було здійснено спробу екстрадиції з України шукача притулку з Росії Михайла ГАНГАНА. Як стверджують вінницькі правозахисники, вказану екстрадицію було зупинено завдяки широкому розголосу протиправних дій МВС України та принциповій позиції судової влади.

У лютому 2008 року МВС України видало владі Шрі-Ланки 11 тамільських біженців, не надавши їм доступу до справедливої процедури визначення статусу біженця відповідно до норм національного і міжнародного права, з порушенням більшості стандартів в галузі прав людини. До затриманих не допустили представників організацій-партнерів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а персоналу Регіонального представництва УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові надали право побачити шукачів притулку лише за кілька хвилин до депортації.

У липні 2008 року за розпорядженням Генпрокуратури України було здійснено екстрадицію до країни-походження громадянина РФї Олега КУЗНЄЦОВА, якому рішенням Держкомнацрелігій було надано статус біженця в Україні.