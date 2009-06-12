Київська медіа-профспілка виключила зі своїх лав голову НТКУ

Комітет Київської незалежної медіа-профспілки (КНМП) виключив зі своїх лав голову Національної телекомпанії України (НТКУ) Василя ІЛАЩУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки, таке рішення ухвалене на вимогу осередку КНМП на НТКУ. “Воно стало реакцією на порушення закону керівництва НТКУ по відношенню до членів медійної профспілки. Зокрема, незаконного звільнення членів КНМП без згоди на те профспілки, у відповідях не по суті на численні звернення профспілкового осередку до керівництва телекомпанії”, - зазначається у повідомленні.

Водночас у медіа-профспілці вказують, що переговорна група від КНМП двічі зустрічалася з керівництвом НТКУ і пропонувала створити спільну комісію, яка б виробила критерії для можливого скорочення співробітників. “Однак ці пропозиції були не тільки проігноровані, але відбулися незаконні скорочення співробітників”, - наголошують у медіа-профспілці.

При цьому, засвідчує КНМП, свого часу В.ІЛАЩУК, будучи звичайним співробітником НТКУ, звертався до профспілки за підтримкою й отримав її, коли його намагалися незаконно покарати, але, очоливши НТКУ, він діє такими самими методами, що застосовувалися проти нього.

Як повідомляв УНІАН, медіа-профспілка вже зверталася до президента НТКУ із закликом не порушувати законодавство при скороченні працівників телекомпанії.

Зокрема, 24 квітня ц.р. у заяві КНМП до В.ІЛАЩУКА було сказано: «Якщо президент НТКУ не дослухається до пропозицій профспілки, то вона змушена буде виключити його зі своїх лав. Заяву зроблено через те, що у Національній телекомпанії України здійснюється скорочення працівників із порушенням конституційного права громадян на працю, Кодексу законів про працю, Закону України «Про профспілки їх права та гарантії діяльності».

При цьому Комітет КНМП нагадував про пропозицію профспілки створити спільну комісію і виробити критерії та механізм скорочення працівників. Такий підхід дав би можливість знайти компроміси під час скорочення і уникнути судових позовів.

Також у прес-службі повідомляли, що Комітет КНМП оскаржує в суді Шевченківського району м. Києва наказ президента НТКУ №3 від 17 січня 2009 року щодо скорочень і, відповідно, оскаржить його квітневі накази.

Юрист осередку КНМП на НТКУ Валентина ПРИБИЛЬСЬКА повідомила, що в квітневих наказах В.ІЛАЩУКА про звільнення "порушення наступні: звільнено працівницю, яка має малолітню дитину, що заборонено законом; звільнено особу, якій залишилося допрацювати до пенсії кілька місяців; звільнено особу, яка перебуває на лікарняному. Звільнення не було погоджене з профспілкою, як того вимагає закон".