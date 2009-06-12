В Білорусь тепер можна їхати на 30 днів без реєстрації
14:47, 12 червня 2009Права людини
0 0
Підписано угоду
Україна та Білорусь підписали міжурядову угоду про безвізові поїздки громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали в Києві прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ.
«З підписанням цієї угоди знято обмеження й встановлено нові параметри перебування громадян України та Білорусі на території країн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Угода передбачає збільшення з трьох до 30 днів терміну перебування громадян України на території Білорусі без реєстрації.
Крім того, сьогодні ж Україна та Білорусь підписали міждержавний договір про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter