В Білорусь тепер можна їхати на 30 днів без реєстрації

Україна та Білорусь підписали міжурядову угоду про безвізові поїздки громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали в Києві прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ.

«З підписанням цієї угоди знято обмеження й встановлено нові параметри перебування громадян України та Білорусі на території країн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Угода передбачає збільшення з трьох до 30 днів терміну перебування громадян України на території Білорусі без реєстрації.

Крім того, сьогодні ж Україна та Білорусь підписали міждержавний договір про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.