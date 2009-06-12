ВР ухвалила законопроект про доступ до публічної інформації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 323 із 421 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що кожна фізична особа має право знати, що про неї збирається інформація, вимагати виправлення неточних, застарілих персональних даних, знищення персональних даних, збирання, використання чи зберігання яких здійснюється з порушенням вимог законодавства, а також відшкодування шкоди у випадку розкриття інформації про неї з порушенням вимог визначених законом.

Також передбачається, що посадові та службові особи суб’єктів владних повноважень (інформатори), які, порушуючи свої обов’язки щодо розголошення інформації з обмеженим доступом, викривають факти неправомірної поведінки, корупційні діяння, які вчиняються вищими посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо вони в своїх діях керуються добрими намірами і переконані у тому, що розголошення такої інформації відповідає суспільним інтересам, звільняються від юридичної відповідальності.

Законопроектом виписано строки оприлюднення інформації. Зокрема, негайному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або/та майну осіб та про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Передбачено, що розпорядник інформації повинен дати відповідь на запит на інформацію якнайшвидше, але не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання запиту. Якщо запит на інформацію стосується інформації, що необхідна для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, то відповідь повинна бути надана негайно, але не пізніше, ніж протягом 48 годин з моменту отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

Згідно із законопроектом, інформація на запит надається безкоштовно, але якщо задоволення інформаційного запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 50 сторінок, то запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.