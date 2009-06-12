Веб-консультація з громадянським суспільством щодо програми ”Європейський інструмент з питань демократії та прав людини” (EIDHR) в Україні на 2009 рік

Представництво Європейської Комісії в Україні запрошує представників громадянського суспільства взяти участь у веб-консультації щодо програми "Європейський інструмент з питань демократії та прав людини" в Україні на 2009 рік.

Для участі бажана попередня реєстрація.

Прохання надсилати Ваші коментарі стосовно запропонованих загальних та конкретних цілей майбутнього конкурсу проектів для України на електронну скриньку для організацій громадянського суспільства: delegation-ukraine-civilsociety@ec.europa.eu

Останній термін подання коментарів – 15 червня 2009 року.