Нотаріусів урівняли, або Альтернатива між ”дешево” та ”дорого”

З 1 червня 2009 року вступили в силу окремі положення, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат“, внаслідок яких розширився спектр справ, які можуть вести приватні нотаріуси. З указаної дати будь-який нотаріус, державний або приватний, отримав повноваження на вчинення всіх передбачених Законом України «Про нотаріат» нотаріальних дій.

Якщо раніше за вчиненням нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів до охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного із подружжя можна було звернутися тільки до державних нотаріусів, то вже з 1 червня громадяни отримали право обирати між послугами державного або приватного нотаріату.

Чи насправді зрівняння нотаріусів у правах стане панацеєю від черг у державних нотаріальних конторах? Чи передбачив законодавець запобіжники від «фактору дурня»? У Міністерстві юстиції, яке виступило ініціатором «зрівнялівки нотаріусів», і до якого УНІАН звернувся за коментарем, ситуацію бачать наступним чином:

- Раніше справи про спадок держава довіряла вести лише державним нотаріусам. Для цього, певна річ, були якісь причини. Куди ці причини поділися на сьогодні? Де гарантії для громадян від неузгодженості або плутанини, що можуть виникнути після зрівняння нотаріусів у правах?

- Обмеження приватних нотаріусів у вчиненні окремих нотаріальних дій, зокрема щодо оформлення спадкових прав випливало з положень Закону України «Про нотаріат». Закон відносив повноваження по видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного із подружжя, видачі свідоцтва про право на спадщину, вжиття заходів до охорони спадкового майна до виключної компетенції державного нотаріату. З 1 червня таких обмежень не існуватиме.

Запорукою недопущення «неузгодженості або плутанини» у реалізації приватними нотаріусами нових повноважень має стати, зокрема, доступ до інформаційних ресурсів, необхідних для вчинення ними всіх без виключення нотаріальних дій.

Крім того, положення пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 01.10.2008 № 614-VI “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” передбачають підвищення кваліфікації приватних нотаріусів із спадкового права.

На виконання цих вимог Міністерством юстиції України та його територіальними органами було забезпечено підвищення кваліфікації з спадкового права 2613 приватних нотаріусів. З 1 червня 2009 року право вчиняти нотаріальні дії, пов’язані із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, та користуватись Спадковим реєстром в повному обсязі, отримали 2606 нотаріусів.

- Які проблеми у зв’язку з розширенням повноважень приватних нотаріусів прогнозуються?

- Наслідки впровадження вказаних змін, в певній мірі, можуть бути оцінені наприкінці цього року, оскільки положення Закону, що містять цю новелу, набирають чинності з 1 червня поточного року, а фактично видача приватними нотаріусами свідоцтв про право на спадщину почнеться після 1 грудня 2009 року.

- Яка відповідальність приватних нотаріусів передбачається за недбальство або неправомірні дії?

- Після набрання чинності 1 грудня 2008 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» законність нотаріальної дії, вчиненої державним або приватним нотаріусом, а також відмови у її вчиненні встановлюється виключно в судовому порядку.

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої приватним нотаріусом нотаріальної дії, гарантоване статтею 28 Закону України «Про нотаріат» (у новій редакції), що передбачає обов’язок приватного нотаріуса до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності та встановлює мінімальний розмір страхової суми у розмірі сто п`ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати.

- Послуги приватних нотаріусів коштують дорожче, ніж державних. Чи станеться так, що в тих районах, де не укомплектований штат державних нотаріусів або їх взагалі немає, люди не матимуть вибору?

- Забезпечення доступності населення до нотаріальних послуг та наближення нотаріальних послуг до населення, що проживає у віддалених районах є основним завданням Міністерства юстиції України у сфері нотаріату.

На виконання цього завдання спрямовані, зокрема, прийняті у червні 2008 року накази Мін’юсту від 30 травня 2008 року «Про затвердження деяких нормативних актів з питань покращання нотаріального обслуговування населення» та «Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню».

Цими наказами передбачено обов’язок територіальних управлінь юстиції, за відсутності всіх державних нотаріусів у державній нотаріальній конторі, обов`язки щодо нотаріального обслуговування терміново покладати на іншу державну нотаріальну контору, місце розташування якої найбільш наближено до державної нотаріальної контори, яка тимчасово не працює у зв`язку з відсутністю державних нотаріусів, чи на державну нотаріальну контору, у якій існує оптимальна можливість для належного надання нотаріальних послуг.

При цьому нотаріальне обслуговування населення організовується у приміщенні цієї державної нотаріальної контори, а також забезпечується здійснення прийому громадян державними нотаріусами з виїздом до населеного пункту, у якому розташована державна нотаріальна контора, що тимчасово не працює, або іншого населеного пункту, нотаріальне обслуговування населення якого здійснювала ця державна нотаріальна контора.

Отже, Міністерством юстиції України та головними управліннями юстиції забезпечуватиметься вільний доступ громадян до послуг державних нотаріусів та належне функціонування державних нотаріальних контор у всіх регіонах. Фізичні та юридичні особи матимуть можливість обирати між послугами державних або приватних нотаріусів.

- Зрівняння в повноваженнях щодо вчинення нотаріальних дій державних та приватних нотаріусів є, безперечно, найважливішим кроком. Яка зараз ситуація з кількістю нотаріусів – державних і приватних та розподіленням їх по регіонах? Чи справді можна очікувати перерозподілу навантаження між державним та приватним нотаріатом?

- На 1 квітня 2009 року в Україні нотаріальні дії вчиняли 4655 приватних нотаріусів та діяло 789 державних нотаріальних контор в яких працювало 1309 державних нотаріусів.

Серед регіонів з найбільшою кількістю приватних нотаріусів можна назвати Одеську (282), Дніпропетровську (312), Харківську (346) області та місто Києві (944). При цьому слід зазначити, що кількість державних нотаріальних контор та чисельність державних нотаріусів у перелічених регіонах, також, є найбільшими в державі.

Володимир Іванов