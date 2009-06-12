У Швеції відзначають 200-річчя створення інституту омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА бере участь у роботі Всесвітньої конференції Міжнародного інституту омбудсмана з нагоди 200-річчя створення Омбудсмана Швеції. Цей форум, що проходить у Стокгольмі, зібрав більш як 300 делегатів з 90 країн світу, повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР.

Омбудсман Швеції Матс МЕЛІН наголосив, що цей інститут уперше в історії людства був закріплений у Конституції 1809 року як орган контролю за діяльністю королівських органів влади та дотриманням прав людини. Він зародився у складних умовах переходу суспільства до правової держави, яка має ґрунтуватися на принципі поділу влади. Як засвідчує історичний досвід, у світі не існує єдиної моделі омбудсмана, однак сам цей інститут є ідеальним інструментом демократії.

На Всесвітній конференції Н.КАРПАЧОВА, єдина з-поміж представників постсоціалістичних країн, представила доповідь «Інститут омбудсмана – визначальний елемент становлення демократії у перехідний період». Учасникам представницького форуму було вручено англомовний текст Спеціальної доповіді Уповноваженого ВР з прав людини «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини».

В рамках конференції омбудсман України зустрілася з колишнім Генеральним секретарем ООН Кофі АННАНОМ, Верховним комісаром з прав людини Наванетхем ПІЛЕЙ, провела переговори з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ.

Під час конференції відбулось засідання Генеральної асамблеї Міжнародного інституту омбудсмана, на якому обрано новий керівний склад цієї міжнародної організації та вирішено питання про перенесення штаб-квартири з Канади до столиці Австрії – Відня.