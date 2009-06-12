15 червня - 10-30 - Відбудеться презентація "Стан корупції в Україні. Що змінилось за останні два роки?". Проект "Сприяння активній участі громадян в протидії корупції "Гідна Україна"" представить результати третього загальнонаціонального дослідження стану корупції в Україні". Учасники: Юхані Гросман, директор проекту "Гідна Україна"; Світлана Горна, менеджер з досліджень та моніторингу, проект "Гідна Україна"; Вікторія Захожа, заст.директора Київського міжнародного інституту соціології (“Укрінформ”, вул..Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 279-22-42, 279-00-05.