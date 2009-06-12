Прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука на тему: «Президентський варіант Конституції. Висновки Венеціанської комісії»

15 червня - 12-00 - Прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука на тему: «Президентський варіант Конституції. Висновки Венеціанської комісії» («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Прес-конференція транслюватиметься у режимі он-лайн на сайті: www.imk.com.ua. Потрібна акредитація. Телефони: 8-097-761-10-28, 581-77-37, e-mail: pr@imk.com.ua.

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