Відкриття виставки – пересувного музею «Історія євреїв України»

15 червня - 17-00 - Відбудеться церемонія відкриття виставки – пересувного музею «Історія євреїв України». Виставка організована Ізраїльським культурним центром при Посольстві Держави Ізраїль в Україні та Єврейським фондом України за підтримки Європейського фонду Ротшильда (Ізраїльський культурний центр, бульвар Л.Українки, 34, 5-й поверх, вхід з двору). Телефони: 279-65-42; 278-77-98; 361-42-37. Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.

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