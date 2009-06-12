Прес-конференція з нагоди підведення підсумків виконання спільного проекту «Попередження ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед військовослужбовців та працівників правоохоронних органів України»

Проводиться акредитація на прес-конференцію з нагоди підведення підсумків виконання спільного проекту «Попередження ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед військовослужбовців та працівників правоохоронних органів України». Організатори - Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Фонд народонаселення ООН (ФНООН) в Україні та Представництво ЄК. Учасники: Олександр Савченко, заст..командувача внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом; Володимир Кохан, заст.директора департаменту Держприкордонслужби України по роботі з особовим складом; Борис Ворник, керівник офісу ФНООН в Україні; Ерджан Мурат, Уповноважений керівник ПРООН в Україні; Лаура Гараняні, керівник Управління програм допомоги в Україні / Координатор з питань співпраці, Представництво ЄК в Україні. Початок 16 червня о 10-00 (Будинок офіцерів ЗСУ, вул. Грушевського 30/1, кім. 118). Початок реєстрації о 9-30. Телефон: 254 00 35.