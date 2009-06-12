16 червня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Корупція в Україні - 2009: результати соціологічного та аналітичного дослідження корупційних ризиків в публічній адміністрації." Зокрема, розглядатимуться питання: Кому і за що найбільше дає хабарі населення Україні? Де найбільші корупційні ризики? Які конкретні заходи можуть знизити корупційні ризики? та інші. Учасники: Ігор Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ; Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи”; Олександра Кужель, голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва ; Віктор Тимощук, заст..голови Правління Центру політико-правових реформ; Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ; Роман Шлапак, керівник спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу “Підтримка належного урядування: проект протидії корупції у Україні (UPAC)” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон: 234 61 40, 234 62 10. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.