17 червня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Південна Осетія-Україна-Грузія: бермудський трикутник чи країни-партнери?”. Учасники: Оксана Шкода, координатор громадського руху “Друга Україна”, журналіст; Валерій Коновалюк, народний депутат України, голова слідчої комісії ВР з питань з’ясування обставин поставок української військової техніки в Грузію; Олесь Вахній, представник партії “Спас”, ініціатори проведення акцій “Саакашвілі, поклич своїх додому!” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.