У Харкові неонацисти напали на групу студентів?

В середу, 10 червня, в Харкові було здійснено збройний напад на групу із вісьмох студентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху "Антифашистська дія", нападниками, за попередніми даними, було угрупування неонацистів.

Зокрема, як заявляє рух "Антифашистська дія", ймовірною причиною для нападу могло бути те, що один із студентської компанії був на вигляд схожий на «неформала» (мав довге волосся), а інший – мав азіатську зовнішність, хоча й володів українським громадянством та все життя прожив тут.

За інформацією руху "Антифашистська дія", під час бійки нападники кричали: «Смерть антифа!», на що постраждалі відповіли, що вони «не антифашисти».

"Напад було скоєно дуже технічно. Нападники використовували відому тактику футбольнх хуліганів, коли група атакуючих (чи частина) ділиться на «трійки» і атакує жертв одну за одною. Також вони дуже технічно захищали нападника з пістолетом – не давали його атакувати, і він спокійно, без перешкод, розстрілював хлопців. ...Травматична зброя була заряджена гумовими кулями", - йдеться у тексті повідомлення.

Представники руху "Антифашистська дія" припускають, що нападниками, скоріш за все, були футбольні фанати. "У той же час вигуки типу “Смерть антифа” не залишає сумнівів в їх приналежності до неофашистів", - заявляють "антифа".

За їх інформацією, більшості постраждалих була надана допомога в найближчій лікарні. Зараз там знаходиться лише один – дагестанець, який постраждав найбільше.