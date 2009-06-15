Правозахисники кажуть, що з порнографією депутати перестаралися

Правозахисники критикують зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за зберігання порнографії, навіть з метою її збуту чи розповсюдження.

Зокрема, голова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ звертатиметься до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ветувати закон, яким вносяться зміни до статті 301 Кримінального кодексу “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”, повідомляє “Німецька хвиля”.

Він називає таке рішення Верховної Ради обмеженням свободи вираження поглядів.

“Необхідно писати листа Президенту, щоб він скористався своїм правом вето і уточнив кваліфікацію злочину. І при цьому діяти терміново”, - переконаний Є.ЗАХАРОВ.

У свою чергу, адвокат Олег ВЕРЕМЕЄНКО заявив, що, хоча йдеться про зберігання порнографії саме з метою збуту чи розповсюдження, - закон є небезпечним. Адже дає можливість для зловживань, фальсифікації кримінальних справ проти громадян.

О.ВЕРЕМЕЄНКО пояснює, що таким чином будь-який диск, фото, журнал з еротичними зображеннями може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Протокол до Конвенції про права дитини, нагадують правозахисники, дійсно вимагає від України ввести відповідальність за зберігання дитячої порнографії. Очевидно, додав О.ВЕРЕМЕЄНКО, Міністерство юстиції перестрахувався і розробило законопроект про відповідальність за зберігання з метою збуту будь-якого, а не лише дитячого порно.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня, Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України”, яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.

Як ідеться у пояснювальній записці до ухваленого закону, його прийнято з метою внесення змін до Кримінального кодексу України, які б передбачали кримінальну відповідальність не лише за ввезення і виготовлення зображень або інших предметів порнографічного характеру, але й за їх зберігання з метою збуту чи розповсюдження.

Це є одним із міжнародно-правових зобов’язань, взятих Україною при ратифікації Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.