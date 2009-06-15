Каддафі: мусульманський світ поводиться з жінками як з меблями

Чоловіки арабського і мусульманського світу поводяться з жінками "як з меблями", і ситуація в цій сфері потребує "жіночої революції", заявив лідер лівійської революції Муаммар Каддафі, який перебуває з візитом в Італії, передає агентство Франс Пресс.

"Жінка - як меблі: її можуть поміняти, коли захочуть, і ніхто ніколи не запитає, чому зробили саме так", - цитує італійське агентство ANSA слова Каддафі, який виступав перед переважно жіночою аудиторією, яку складали провідні діячі світової культури, політики і економіки.

"Світові необхідна жіноча революція, заснована на культурній революції", - додав лівійський лідер, не вдаючись в деталі.

Каддафі, який раніше називав себе поборником рівноправ`я жінок, нині закінчує свій перший триденний офіційний візит до Італії, впродовж якого він провів ряд зустрічей з лідерами цієї держави.

РІА "Новости"