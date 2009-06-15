В Ірані після виборів президента почалися арешти опозиціонерів

Іранська влада заарештувала понад 100 прихильників реформістських партій, зокрема основного суперника діючого Президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕЖАДА на виборах глави держави, що пройшли в країні 12 червня, Мір-Хоссейна МУСАВІ, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що заарештовано щонайменше десять лідерів двох реформістських партій, які підтримували кандидата-реформіста М.-Х.МУСАВІ, який зазнав поразки на президентських виборах .

Йдеться про членів партії "Ісламського фронту участі Ірану" та "Ісламської революційної організації моджахедів".

Ізраїльська газета Haaretz на англомовному сайті повідомила про арешт основного суперника діючого Президента Ірану М.АХМАДІНЕЖАДА на президентських виборах, що пройшли в країні у п`ятницю, М.-Х.МУСАВІ.

За даними неофіційного й неназваного джерела, М.-Х.МУСАВІ було заарештовано коли він прямував до верховного духовного лідера Ірану аятолли Алі ХАМЕНЕЇ. Проте газеті не вдалося зв`язатися ні з самим М.-Х.МУСАВІ, ні з його основними помічниками, щоб підтвердити цю інформацію.

За остаточними підсумками президентських виборів, діючий глава Ірану М.АХМАДІНЕЖАД набрав 62,63% голосів, М.-Х.МУСАВІ - 33,75% голосів, інші двоє кандидатів отримали більше 2% голосів. М.-Х.МУСАВІ ще до оголошення офіційних підсумків заявив про свою перемогу, а пізніше звинуватив владу в підтасовуванні підсумків голосування.

Після оголошення результатів у суботу вдень на вулиці Тегерана вийшли супротивники М.АХМАДІНЕЖАДА й незадоволені підсумками голосування. Поліція й досі намагається усмирити протестувальників.