У Полтаві власники ринку ”наїхали” на журналістів

У Полтаві журналісти телерадіокомпанії "Лтава" і газети "Коло" просять Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України розслідувати факт перешкоджання їхній професійної діяльності з боку власників центрального ринку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області, міліція почала перевірку фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів, які прибули на ринок висвітлювати страйк працівників м`ясного павільйону, незгодних з рішенням нових власників ринку у кілька разів підвищити вартість оренди торгових місць.

За словами самих журналістів, охорона не дозволила їм поговорити з підприємцями, запросивши для отримання коментаря до кабінету директора ринку. Але потрапити до нього журналісти так і не змогли: вивівши представників ЗМІ з м`ясного павільйону, охоронці зажадали стерти відеозапис, знятий на ринку, і залишити його територію.

Журналісти повідомили, що відмовилися виконати протиправну вимогу охоронців, які погрожували розбити відеокамеру. Після цього вони були вимушені провести в приміщенні, звідки їх не випускали, більше години.

Пізніше журналісти звернулися до міліції, на ринок прибули правоохоронці і журналісти залишили будівлю ринку.