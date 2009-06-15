Наливайченко каже, що Голодомор влаштувала українська влада

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сподівається, що до листопада кримінальну справу, порушену спецслужбою за фактом геноциду в Україні в 1932-33 роках, буде передано для розгляду в суді.

Про це він заявив в інтерв`ю російській «Независимой газете» від 15 червня ц.р.

"Зараз у 17 областях України працюють спеціальні слідчі групи, які в рамках справи розслідують злочини, вчинені в 1932-1933 роках. Сподіваюся, що до листопада справу буде передано до суду", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він нагадав, що Верховна Рада ще 2006 року прийняла закон про Голодомор, стаття перша якого визначає Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

"Згідно з українським Кримінальним кодексом, стаття про геноцид належить до підслідності СБУ. Відповідно, провівши необхідні дослідчі дії в співпраці з Національним інститутом пам`яті ми порушили кримінальну справу. Це наш обов`язок", - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він зазначив, що українська сторона не має наміру в результаті розслідування поділа висувати претензії до якоїсь сторони.

"Що стосується третьої сторони – Росії чи будь-якої іншої держави – про жодні претензії з нашого боку не йдеться. Злочин було здійснено на території України, виконавців та організаторів буде офіційно встановлено слідчим шляхом, але з розсекречених документів відомо, що це представники української влади, української Компартії та каральних органів, які що існували в той час на території України. Тому ми самі розслідуємо їхні злочини та передамо справу до українського суду", - зазначив голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 22 травня порушила кримінальну справу за фактом здійснення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України.

Підставою для порушення справи стали звернення голови Українського інституту національної пам`яті Ігоря ЮХНОВСЬКОГО, народних депутатів Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА, голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Левка ЛУК’ЯНЕНКА, голови товариства «Меморіал» ім. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а також заяви інших громадян України з вимогами провести розслідування обставин вбивства голодом мільйонів людей в Україні в 1932-1933 роках.