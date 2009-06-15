СБУ взялася за наведення порядку в лавах правоохоронців

Від сьогодні Служба безпеки України проводить спецоперацію з наведення правопорядку в лавах правоохоронців.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це заявив сьогодні в Одесі голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, спецоперація починається з Одеського регіону і проводиться не тільки в СБУ, але й інших правоохоронних органах.

"Я хочу, щоб нас почули і бізнесмени, і громадяни, які мають відношення до зовнішньої торгівлі, до операцій, пов`язаних з митницею. Ми просимо всіх не платити хабара і допомогти нам навести порядок, передусім, серед правоохоронців і працівників митниці. Спецоперація, що розпочалась сьогодні, буде продовжуватися досить довго і торкнеться не тільки СБУ, але і всіх правоохоронних органів, де дійшло до того, що торгують посадами. У нас є серйозні свідчення від людей, які зможуть нам допомогти викорінити ці явища, в тому числі, це стосується високих посадових осіб в правоохоронних органах", - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також зауважив, що другий пріоритетний напрям у діяльності СБУ - робота зі зверненнями громадян. Як зазначив голова СБУ, за рішенням Президента України на це переорієнтовано всі підрозділи Служби безпеки на місцевому, районному рівнях.

"Передусім, це стосується корупції. Там, де ми маємо районні, міські відділи, впроваджено особистий прийом громадян офіцерами з центру, які будуть працювати зі зверненнями громадян відносно корупції в сільраді, адміністраціях - до обласної адміністрації включно. Ми просимо громадян звертатися до нас, повірити нам.... Ми проконтролюємо кожну заяву, що стосується корупції", - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.