Мін’юст презентує результати досліджень щодо ризиків корупції у сфері адміністративних послуг

16 червня 2009 року, о 10 годині, у Міністерстві юстиції України (пров. Рильський, 10, конференц-зала) за участю міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА відбудеться презентація результатів проведених за останні роки системних досліджень щодо ризиків корупції у сфері адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, участь у заході візьмуть представники органів державної влади України, міжнародних та громадських організацій, зокрема: представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСОН, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Ю.СУХОВ, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ та інші.

Зазначені дослідження здійснювались за ініціативою Міністерства юстиції України в рамках спільного проекту Європейської комісії та Ради Європи „Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні (UPAC). Аналітична частина досліджень проводилась Центром політико-правових реформ, соціологічна – Фондом „Демократичні ініціативи”.

Результати досліджень можна переглянути на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua)

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