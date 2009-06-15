Онлайн-дискусія ”Чи є достовірність інформації необхідною вимогою до Інтернет-ЗМІ, як в цьому переконатися?”

18:49, 15 червня 2009
Права людини
0 0

16 червня - 12-00 -  Відбудеться онлайн-дискусія на ЛІГА.net - www.liga.net. Питання: чи є достовірність інформації необхідною вимогою до Інтернет-ЗМІ, як в цьому переконатися. Відповідальність Інтернет-ЗМІ за достовірність інформації; Вимоги редакційної політики і норми журналістської етики при посиланні на Інтернет-ЗМІ як джерела інформації; Варіанти взаємодії і співпраці між Інтернет-ЗМІ і традиційними ЗМІ. Учасники: головний редактор порталу ЛІГА.net  Лідія Ігнатова, головний редактор «Української правди» Олена Притула,  перший заст.голови Комітету ВРУ з питань свободи слова і інформації Андрій Шевченко, ген.директор Видавничого будинку «Український Медіа Холдинг» Тетяна Єфименко та інші. Запитання можна поставити за адресою http://conf.liga.net/question_list/iSMI.htm . Телефон:  538-01-11, pr@liga.net.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter