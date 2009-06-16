Масові акції протесту тривають в Ірані

В Ірані відбуваються масові акції протесту проти підсумків президентських виборів, кількість їх учасників зросла до 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє Лента.руз посиланням на агентство Associated Press.

15 червня перед протестуючими в Тегерані вперше виступив кандидат Мір-Хосейн МУСАВІ, який програв вибори. Він оголосив, що вважає результати виборів сфальсифікованими. Раніше лідери опозиції заявляли, що мітинги продовжуватимуться, доки влада не погодиться відмінити підсумки голосування і провести нові вибори.

У ЗМІ тим часом з`являються перші повідомлення про загиблих в ході заворушень. Так, представники опозиції говорять, що в місті Шираз під час акції протесту загинув студент. Крім того, фотограф Associated Press повідомив колегам, що бачив, як на мітингу в Тегерані застрелили людину. Офіційного підтвердження даної інформації поки що немає.

Як повідомлялося, вибори Президента відбулись в Ірані 12 червня. Передвиборний штаб М.-Х.МУСАВІ, самостійно підбивши підсумки голосування, оголосив М.-Х.МУСАВІ переможцем. Проте незабаром було офіційно оголошено, що вибори виграв діючий Президент Махмуд АХМАДІНЕДЖАД. Відразу після цього прихильники М.-Х.МУСАВІ вийшли на акції протесту. Поліція застосовує для розгону мітингів сльозогінний газ, а за непідтвердженими даними - і вогнепальну зброю.