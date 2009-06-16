ЄС допоможе США закрити Гуантанамо

Рада міністрів із загальних та зовнішніх відносин ЄС схвалила спільну з США заяву щодо закриття в’язниці Гуантанамо.

Як передає власний кореспондент УНІАН, схвалення відбулося сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.

У заяві, зокрема, вітається відданість США бажанню закрити Гуантанамо, а також переглянути всі справи щодо її в’язнів. Водночас, у заяві зазначається готовність ЄС допомогти США у розселенні колишніх в’язнів Гуантанамо, причетність яких до терористичних угруповань так і не була доведена за весь час перебування у в’язниці.

“Рішення про прийняття колишніх в’язнів та визначення їхнього легального статусу лежать у виключній компетенції приймаючих країн-членів ЄС чи Шенгенської зони”, - зазначається у заяві.

У документі наголошується, що країни-члени ЄС, або ті, що належать до Шенгенської зони, мають обмінюватися інформацією з іншими про колишніх ув’язнених Гуанатанамо, а США, у свою чергу, надати відповідним країнам-членам всю інформацію, включаючи конфіденційну про тих в’язнів, які будуть прийняті відповідними країнами.

В заяві також зазначається, що США сприятимуть фінансово у допомозі при розміщенні колишніх в’язнів Гуанатанамо в країнах-членах ЄС.