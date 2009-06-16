Підписання угоди між співачкою Русланою і послом Німеччини Гансом-Юргеном Гаймзьотом на підтримку відеокліпа, який апелює проти торговлі людьми

Посольство Німеччини у Києві сприяє проведенню проекту з прав людини наданням гранту на суму 29 тис. євро українській співачці Руслані. Підписання угоди між послом д-ром Гансом-Юргеном Гаймзьотом і Русланою відбудеться 19 червня 2009 року об 11.00.

Цей проект підтримує відеокліп Руслани, який апелює проти торговлі людьми, а насамперед примусової проституції українських жінок та дівчат.

Співачка раніше також успішно підтримувала подібні проекти своїми відеокліпами та презентаціями на великих екранах. Руслана є головою заснованої в 2007 році недержавної організації „Ukrainian Sunrise Foundation”.

"У зв`язку з відомістю співачки на всьому україно-російськомовному просторі, можна розраховувати, що цей захід досягне великої кількості людей. Багато молодих дівчат орієнтуються на особистий приклад такої співачки, як Руслана, а тому саме ця цільова аудіторія є центром всієї кампанії", - відзначають у Посольстві Німеччини.