У середу, 17 червня, о 15.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання "круглого столу" на тему: "Шляхи для забезпечення ефективності та незалежності адміністративного судочинства в Україні".

До участі у заході запрошені судді Київського окружного адміністративного суду, Київського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду України, а також практикуючі адвокати та експерти незалежних аналітичних центрів.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.