Засідання ”круглого столу” на тему: ”Шляхи для забезпечення ефективності та незалежності адміністративного судочинства в Україні”
14:40, 16 червня 2009Права людини
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У середу, 17 червня, о 15.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання "круглого столу" на тему: "Шляхи для забезпечення ефективності та незалежності адміністративного судочинства в Україні".
До участі у заході запрошені судді Київського окружного адміністративного суду, Київського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду України, а також практикуючі адвокати та експерти незалежних аналітичних центрів.
Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").
Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.
Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.
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