Засідання ”круглого столу” на тему: ”Шляхи для забезпечення ефективності та незалежності адміністративного судочинства в Україні”

14:40, 16 червня 2009
Права людини
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У  середу, 17 червня,  о 15.00  у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання "круглого столу" на тему: "Шляхи  для забезпечення ефективності  та незалежності  адміністративного судочинства в Україні".

До участі у заході запрошені судді Київського окружного адміністративного суду, Київського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду України, а  також практикуючі  адвокати  та експерти  незалежних аналітичних центрів.

 

 

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.

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