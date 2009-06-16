Акція-вистава «Проти катувань!» біля будівлі Генеральної прокуратури України
Правозахисники запрошують всіх небайдужих взяти участь у акції-виставі «Проти катувань!», що відбудеться біля будівлі Генеральної прокуратури України 26 червня 2009 року.
26 червня з нагоди Міжнародного Дня ООН проти катувань ініціативна група «Розуміємо права людини» проводить акцію-виставу „Проти катувань”.
Привернути увагу до неналежного розслідування Генеральною прокуратурою випадків катувань.
Під час акції під Генеральною прокуратурою України зустрінуться жертви катувань та представники Генеральної прокуратури. У виставі буде відображено як насправді проводять розслідування випадків нелюдського поводження.
Збір 26 червня о 10.30 біля Генеральної прокуратури України
Офіційний початок акції об 11 год.
Тривалість акції – 40 хв.
З усіх питань щодо проведення акції просимо звертатися до координаторів:
Марина Говорухіна: 8 050 612 00 20
Назар Лосюк: 8 093 758 12 78