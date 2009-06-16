Прес- конференція “Два роки як в Україні незаконно утримується білоруський громадський активіст”

25 червня об 11-30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему “2 роки як в Україні, в слідчому ізоляторі незаконно утримується білоруський громадський активіст”, приурочена до Міжнародного дня проти тортур, який відзначається 26 червня. Громадські організації України вимагають від Президента та Генерального прокурора звільнити з під варти Ігоря Коктиша, який зазнав у Білорусії тортур та нелюдського поводження. Учасники прес-конференції: дружина Ігоря Коктиша Ірина Тютюнник, адвокат Ігоря Коктиша від Української Гельсінської спілки Айгуль Муканова, керівник Житомирського обласного відділення Міжнародного товариства прав людини Віктор Бондар, директор відділень Східної Європи та Азії «Міжнародної федерації прав людини» Олександра Кулаєва, представник білоруської діаспори в Україні. Довідки за телефоном 8 (063) 029-89-33. Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.