Громадяни Ірану вийшли на акцію протесту у Києві

У Києві громадяни Ірану пікетують будівлю свого посольства, протестуючи проти результатів президентських виборів, що відбулися 12 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції протесту беруть участь близько 100 прихильників опозиційного кандидата в Президенти Ірану Мір-Хосейн МУСАВІ.

Громадяни Ірану тримають у руках плакати, на яких написані гасла англійською мовою «Де мій голос?».

Співробітники посольства не реагують на проведення акції, учасники якої тримають державні прапори Ірану і виконують іранські пісні.

Представники правоохоронних органів України в посиленому режимі охороняють будівлю посольства. Ніяких перешкод для автомобільного руху учасники акції не створюють.

Як повідомлялося, вибори Президента пройшли в Ірані 12 червня. Передвиборчий штаб М.-Х.МУСАВІ, самостійно підбивши підсумки голосування, оголосив М.-Х.МУСАВІ переможцем. Проте невдовзі було офіційно оголошено, що вибори виграв діючий Президент Махмуд АХМАДІНЕДЖАД. Одразу після цього прихильники М.-Х.МУСАВІ вийшли на акції протесту. Вчора в Ірані пройшли багатотисячні акції протесту прихильників опозиції, під час яких, за даними опозиції, загинули до 24 учасників демонстрацій.