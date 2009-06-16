Співробітники СБУ шукають захисту у Карпачової

Співробітники Служби безпеки України звертаються до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням захистити їх конституційне право на житло.

У листі, копія якого є у розпорядженні "Экономических известий", сказано, що в квітні 2004 року 17 співробітникам СБУ були виділені квартири в столичному будинку за адресою: вул. Бориспільська, 4 (будівельна адреса — Санаторна, 4).

На момент видачі ордерів будівельні роботи не були завершені, але, за словами постраждалих, адміністративно-господарське управління СБУ прийняло неіснуюче житло на баланс служби. "Будівництво будинку до цього часу не завершене, хоча в кінці вересня 2008 р. його готовність оцінювалася в 95%. За зиму, через халатність або навмисні дії забудовника, система опалювання була виведена з ладу і частково пошкоджена", - сказано в тексті листа.

Також у співробітників СБУ викликає занепокоєння інформація про те, що забудовник (державне підприємство «Житлоінбуд») має намір передати будинок на баланс приватній структурі, яка надалі, вивівши всі активи, може оголосити процедуру банкротства.

У 2004 р. на момент передачі вищезгаданої житлової площі СБУ ГП «Житлоінбуд» очолював Євгеній ДОЛГОВ, який зараз є керівником інвестиційної компанії «Форум-інвест», що також виступила як інвестор по будівництву проблемного будинку. До останнього, за інформацією "ЕІ", співробітники спецслужби мають основні претензії.

Як удалося з`ясувати «ЕІ», в аналогічній ситуації виявилися заручниками також декілька десятків сімей співробітників Управління держохорони, що формально отримали житлову площу в цьому будинку, але що не мають можливості там жити.