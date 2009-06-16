Прес-конференція на тему: “Президентський варіант Конституції: чого не вистачає українській демократії?”

17 червня - 12-00 - Прес-конференція на тему: “Президентський варіант Конституції: чого не вистачає українській демократії?”. Запрошені: Ігор Попов, перший заст..глави Секретаріату Президента; Володимир Стретович, народний депутат України; Іван Заєць, народний депутат України („ІнтерМедіа консалтинг”, вул.Б. Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр „Леонардо”). Прес-конференція транслюватиметься у режимі он-лайн на сайті: www.imk.com.ua. Потрібна акредитація. Телефони:8-097-761-10-28, 581-77-37, e-mail: pr@imk.com.ua.

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