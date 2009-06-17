Суд вдруге амністував екс-керівників «Дніпрогазу»

Вчора Жовтневий районний суд Дніпропетровська вдруге ухвалив рішення про амністію екс-керівників ВАТ «Дніпрогаз» - колишнього генерального директора Ігоря ІВАНКОВА, його першого заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера Сергія БАЧУРІНА, - звинувачених у службовій недбалості, що призвело до вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську восени 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, суд ухвалив таке рішення за клопотанням звинувачуваних.

За словами державного обвинувача прокурора Владислава РЕМБЕЦЬКОГО, службова недбалість, яку інкримінували екс-керівникам «Дніпрогазу», є злочином середньої тяжкості і підпадає під новий закон про амністію.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня цього року Жовтневий районний суд Дніпропетровська амністував колишніх керівників «Дніпрогазу».

22 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення Жовтневого райсуду і направив справу на новий розгляд.

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року 23 людини загинули.