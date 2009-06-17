Переговори з піратами, які захопити судно ”Марафон”, - на фініші

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що власник судна "Марафон" у переговорах із сомалійськими піратами вийшов на фінішну пряму, налаштований оптимістично і найближчим часом знайде прийнятний вихід для порятунку українських моряків – членів екіпажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР, про це вона сказала на зустрічі з рідними членів екіпажу судна "Марафон", захопленого піратами 7 травня.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, судновласник мав телефонну розмову з членами екіпажу, зокрема з пораненим моряком Георгієм ГУСАКОВИМ. Він повідомив також, що пірати періодично дозволяють морякам телефонувати своїм рідним.

За даними Омбудсмана, екіпаж судна "Марафон" захоплений тими ж піратами, які тримали у полоні екіпаж "Фаїни".

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що Г.ГУСАКОВ, який отримав вогнепальне поранення, потребує невідкладного лікування, оскільки на борту судна спека сягає понад 60 градусів.

Як ідеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого ВР з прав людини, сьогодні до Н.КАРПАЧОВОЇ надійшов лист від рідних двох українських моряків В’ячеслава ГНІДЕНКА і Євгена ШАПОВАЛОВА – членів екіпажу судна "Ганса Ставангер", захопленого сомалійськими піратами. У листі, зокрема, зазначається: "Ми у відчаї, оскільки боїмося за життя та здоров’я наших рідних і не знаємо, як вплинути на судновласника, щоб владнати небезпечну ситуацію. Ми неодноразово зверталися в різні інстанції.., однак нас так і не почули. Допоможіть нам, будь ласка, шановна Ніно Іванівно! Адже у Вас є позитивний досвід вирішення таких складних життєвих питань. Багато моряків знаходили у Вас підтримку. І ми сподіваємося, що Ваше втручання надасть дійову допомогу у якнайшвидшому звільненні наших рідних із полону".

Як повідомляв УНІАН, 8 травня ц.р. сомалійські пірати захопили вантажне судно “Марафон” (Marathon) під прапором Нідерландських Антильських островів, власник - компанія „Western Marine Transport NV”, оператор – компанія „Cargadoor Amons & Co” (м. Заандам, Нідерланди). До складу екіпажу входять 8 осіб – всі громадяни України.