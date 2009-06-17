СБУ викрила на Донеччині суддю-хабарника
13:36, 17 червня 2009Права людини
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При отриманні хабара
Працівники СБУ 15 червня викрили при отриманні хабара суддю Кіровського районного суду міста Донецька, яка вимагала 3 тис. дол. за перекваліфікацію кримінальної справи та умовно-дострокове звільнення від відбування покарання чоловіка, який притягувався до відповідальності за навмисне вбивство.
Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
За її словами, суддю було затримано у власному кабінеті при отриманні частини хабара у сумі 1 тис. дол.
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