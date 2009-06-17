У Ющенка закликають до громадської дискусії щодо основних принципів нової Конституції

Секретаріат Президента України виступає за проведення громадської дискусії щодо основних принципів нової Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ.

Він нагадав, що проект Конституції, запропонований Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, передбачає чіткий розподіл повноважень між прем`єром і главою держави, запровадження відкритих списків на парламентських виборах, мажоритарної виборчої системи на виборах депутатів місцевих рад, прямі вибори Президента України. Також В.ЮЩЕНКО пропонує розширити повноваження місцевого самоврядування та відмовитися від імперативного мандату в існуючому вигляді.

Разом з тим, зазначив І.ПОПОВ, результатом переговорів щодо конституційних змін між двома найбільшими фракціями парламенту був проект Конституції, оприлюднений у деяких ЗМІ, й іншого варіанту конституційної реформи у БЮТ і Партії регіонів наразі немає.

“Цей проект, а також заяви окремих політиків пропонують більш жорсткий імперативний мандат для депутатів усіх рівнів, закриті списки на виборах, лише після громадського тиску політики відмовляються від скасування прямих виборів Президента”, – нагадав він.

Виходячи з цього заступник глави Секретаріату Президента переконаний, що для визначення оптимальної моделі конституційної реформи потрібна широка відкрита дискусія щодо основних принципів нової Конституції та щодо офіційно оприлюднених текстів проектів, а нова Конституція повинна бути зрозумілою для громадян та сприйнята ними.

«На середину вересня, коли стартує президентська кампанія, має бути чітко зрозуміла позиція основних претендентів по конституційній реформі, та повинні бути готові висновки Конституційного Суду щодо внесених текстів проектів Конституції», - зазначив І.ПОПОВ.