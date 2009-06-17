Луценко: 3 роки тюрми за порнографію - це несерйозно

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає проти запровадження кримінальної відповідальності за зберігання порнографічної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Закон викликає багато запитань. Для мене він несподіваний… Якщо порнографія стає кримінально забороненою для тримання, чому проституція у нас карається смішними штрафними санкціями? Якщо в натурі 120 грн. (штраф), а на екрані – 3 роки (позбавлення волі), це якось несерйозно», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що в минулому році за розповсюдження порнографічної продукції був притягнутий до відповідальності один із Інтернет-провайдерів Однак, за його словами, на жаль, багато такої продукції знаходиться не на українських Інтернет-сегментах.

Продовжуючи тему, він поставив риторичне питання: «Чи треба карати кримінально людей, які дома тішаться з порнографією. Я, наприклад, не впевнений, що це потрібно (притягувати до відповідальності). Люди різні бувають, можливо, у них це останнє… Але ті, хто збуває, залучає до розбещення, безумовно, мають нести кримінальну відповідальність».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України”, яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.