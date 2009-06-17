Зміни до Конституції має формувати громадськість

Зміни до Конституції України мають формувати не політичні сили, а суспільство шляхом скликання спеціального установчого органу.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН на тему: ”Яка Конституція потрібна Україні?” висловили вітчизняні експерти, члени громадського конституційного комітету.

За словами політичного аналітика Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимира ГОРБАЧА, Конституція має бути суспільним договором, за яким суспільство домовляється виконувати певні правила у відносинах з державою, а держава бере зобов’язання дотримуватися певних правил по відношенню до своїх громадян. “Це не є змова двох фракцій чи партійна конституція, написана в політбюро якоїсь партії і накинута на все суспільство”, - сказав В.ГОРБАЧ.

На його переконання, Основний закон, підготовлений політичними силами з урахуванням власних партійних інтересів, “не зможе працювати, бо не буде органічним” і не забезпечить адекватності у відносинах держави і громадян. Разом з тим експерт вважає, що на всеукраїнський референдум потрібно виносити лише один проект Конституції, бо якщо їх буде кілька, це знову призведе до конкуренції та протистояння у суспільстві.

В.ГОРБАЧ вважає, що в нинішній ситуації, коли політичні сили ведуть “битву конституційних проектів”, потрібен спеціальний неполітичний орган, який зможе напрацювати зміни до Основного закону. На його думку, до цього органу потрібно обирати фахівців за професійними якостями, які змогли б виробити концепцію нової Конституції, спільно з юристами відпрацювати кожну статтю і запропонувати проект громадянам на референдумі.

Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ зі свого боку додав, що Конституція повинна бути зрозумілою, простою і дієвою. До того ж, крім самого Основного закону, потрібно розробити пакет конституційних законопроектів та пропозиції щодо реформування органів влади, аби зробити їх більш дієвими та ефективними.

З точки зору голови правління «Центру політико-правових реформ» Ігоря КОЛІУШКА, шляхом громадського формування конституційних змін цей процес вдасться зробити максимально прозорим і відкритим. На його переконання, це позитивно впливатиме як на авторів, котрі не зможуть вписати ніяку сумнівну норму, так і на суспільство, оскільки громадяни зможуть мати необхідну інформацію про Основний закон і сформувати власне ставлення до нової Конституції.