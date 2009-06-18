Депутат, прокурор і начальник міліції вбили перехожого

Позавчора близько 20-ї години поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗИНСЬКИМ, Голованіським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ та начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік (1954 року народження).

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з компетентних джерел у правоохоронних органах.

Згідно з отриманою інформацією, народний депутат разом з місцевими керівниками прокуратури та МВС їхав в автомобілі вздовж мисливських угідь. В людині на узбіччі вони запідозрили браконьєра. За попередніми даними, той стріляв у бік машини. Після цього між чоловіками виникла сутичка, в результаті якої нардеп, прокурор і правоохоронець затримали нападника.

За інформацією співрозмовника УНІАН, ним виявився непрацюючий житель Голованівського району. Він був доставлений до Голованівської центральної районної лікарні з діагнозом «травматичний шок та вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

У В.ЛОЗИНСЬКОГО, Є.ГОРБЕНКА та М.КОВАЛЬСЬКОГО діагностовано порізи і забої, які вони отримали під час опору чоловіка. У загиблого було виявлено і вилучено 2 одиниці вогнепальної зброї та ніж.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, на місце пригоди для з’ясування обставин виїжджав обласний прокурор Геннадій ТЮРІН з двома заступниками, а також співробітники міліції. Була організована дослідча перевірка, за результатами якої Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

За цією статтею передбачено покарання від 7 до 10 років ув’язнення.

Слідчими висунуто кілька версій інциденту, які зараз відпрацьовуються.

Водночас в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС УНІАН заявили, що не володіють інформацією з цього приводу.