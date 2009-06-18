Міністр юстиції називає 8 основних положень нового Кодексу

Кабінет міністрів України схвалив проект Кодексу господарського судочинства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

За його словами, проект Кодексу, що був розроблений Мін’юстом, має комплексно усунути існуючі нині недоліки та прогалини господарського законодавства.

Проект Кодексу було розроблено у відповідності зі стандартами Ради Європи щодо питання доступу до правосуддя. Проект пройшов широкі громадські слухання. У ході роботи над законопроектом було узагальнено пропозиції Верховного і Вищого господарського судів, а також усіх апеляційних та місцевих господарських судів України.

Основними положеннями проекту Кодексу господарського судочинства є:

- чітке розмежування компетенції господарських судів та всіх інших судів. Таке розмежування здійснюється на основі двох критеріїв: суб’єктного та предметного. Як показує практика, лише поєднання цих двох критеріїв дає можливість чітко розмежувати компетенцію судових юрисдикцій. Ця новела є надзвичайно важливою у зв’язку з тим, що вона може стати надійним запобіжником, що унеможливлюватиме застосування “рейдерських схем”.

- запровадження інституту наказового провадження, що передбачає спрощений порядок розгляду справи, зокрема, в разі відсутності спору між кредитором і боржником. Основною ознакою цього інституту є те, що тягар необхідності звернення до суду за наявності спору перекладається з кредитора на боржника;

- запровадження нової процедури оскарження ухвал, спрямованої на вирішення однієї із найбільш актуальних проблем господарського судочинства – проблему навмисного затягування судового процесу стороною шляхом апеляційного та касаційного оскарження ухвал суду. Так, проектом запроваджено скорочену процедуру та встановлено вичерпний перелік ухвал, які можуть оскаржуватись;

- запровадження нового регулювання інституту забезпечення позову, яке, з одного боку, розширює можливості заявника щодо захисту своїх прав від можливих зловживань з боку відповідача, з іншого, - обмежує можливості зловживання своїм процесуальним правом з боку позивача. Так, у проекті Кодексу запроваджено інститут зустрічного забезпечення, що вживається судом у разі вжиття забезпечувальних заходів;

- упорядкування процесу доказування, а саме: запроваджено нове регулювання процесу доказування, яке відсутнє як в чинному господарському процесі, так і в інших процесуальних кодексах (детальне регламентування інституту допустимості доказів, оцінки та перевірки доказів, запровадження нових доказів (свідчення свідка), визнання фактів, які мають значення для справи і визнання яких не потребує надання інших доказів, перевірки достовірності копії письмового доказу, перевірки письмового доказу на предмет фальсифікації, тощо);

- зменшення навантаження на суди шляхом запровадження критеріїв допуску до апеляції та касації. Зокрема, встановлено мінімальні розміри позовних вимог, що дають можливість для подальшого перегляду справи в апеляційному та касаційному порядку. Крім того, проектом Кодексу, на відміну від чинного Господарського процесуального кодексу, запроваджено послідовне апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, що дозволить зосередити основну кількість справ у судах першої та апеляційної інстанцій та зменшити існуюче невиправдане навантаження на суд касаційної інстанції;

- створення реальних умов для формування єдиної судової практики шляхом запровадження процедури розгляду касаційних скарг не “трійками суддів”, як це відбувається сьогодні і має наслідком прийняття суперечливих рішень, а відповідними судовими палатами Вищого господарського суду України, що забезпечить формування єдиної судової практики судом касаційної інстанції;

- створення механізмів, що заохочують сторони до мирного врегулювання спору. Проект Кодексу дозволяє укладання мирової угоди на будь-якій стадії судового розгляду, стимулює сторони до мирного врегулювання спору шляхом спрощення процедури примирення.

Міністр юстиції наголосив, що прийняття Кодексу господарського судочинства сприятиме удосконаленню правового регулювання господарського процесу з урахуванням європейських стандартів щодо покращення судового захисту підприємців, інших осіб, які звертаються до господарського суду.