Іранські футболісти зіграли матч в зелених пов`язках

П`ятеро футболістів збірної Ірану вийшли на відбірний матч світової першості з футболу проти збірної Південної Кореї, який відбувся в середу в Сеулі, з нарукавними пов`язками зеленого кольору, що символізує підтримку опозиції, повідомляє Associated Press.

На президентських виборах 12 червня чинний глава Ірану Ахмадінежад набрав 62,63% голосів, його основний суперник Мірхоссейн Мусаві - 33,75% голосів. Мусаві ще до оголошення офіційних підсумків заявив про свою перемогу, а пізніше звинуватив владу в підтасовці підсумків. Зелений колір активно використовувався прихильниками Мусаві під час передвиборної кампанії, а також в численних акціях протесту після виборів.

На газон із зеленими пов`язками на рукавах вийшла майже половина збірної Ірану - п`ятеро з 11 футболістів основного складу, включаючи капітана команди Мехді Махдавікія. У другому таймі деякі з них припинили "акцію протесту", залишивши пов`язки в роздягальнях, але Махдавікія дограв в ній до кінця.

РІА "Новости"