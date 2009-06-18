Отримати російське громадянство відтепер простіше

Рада федерації Федеральних зборів РФ схвалила закон «Про внесення змін до статей 6 і 7 Федерального закону «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» і статті 14 Федерального закону «Про громадянство Російської Федерації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради федерації, закон розширює перелік іноземних громадян, які мають право на отримання дозволу на тимчасове проживання без урахування квоти, затвердженої урядом Росії.

Документом передбачено, що у встановлених випадках іноземні громадяни, які мають дитину - громадянина Росії, мають право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку.

На думку законодавців, закон посприяє реалізації прав членів сім`ї на спільне проживання і отримання неповнолітньою дитиною необхідного піклування й виховання з боку батьків.

Нині для отримання російського громадянства на загальних підставах іноземці, зокрема, повинні підтвердити наявність законного джерела коштів для існування й володіння російською мовою. Упродовж п`яти років з дня отримання посвідки на проживання іноземці повинні безперервно проживати в Росії. За спрощеної схеми отримання громадянства виконання цих умов не потрібне.

На даний момент іноземці мають право на спрощений порядок отримання громадянства Росії в трьох випадках: якщо їх батьки - громадяни РФ і проживають на її території, якщо вони громадяни колишнього СРСР і живуть в колишніх радянських республіках, або якщо вони здобули середню або вищу освіту в російських закладах після 1 липня 2002 року.