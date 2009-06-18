У 2008 році Польща скоротила видачу віз українцям на 40%

Консульства Польщі в Україні видали у 2008 році близько 350 тисяч віз, що більш як на 230 тисяч менше (40%), ніж у 2007 році.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ Польщі, торік українці отримали понад 230 шенгенських віз та понад 110 тисяч польських віз.

У МЗС Польщі не уточнили, скільки з виданих шенгенських віз було одноразових і багаторазових.

Найбільше віз видало консульство Польщі у Львові - понад 190 тисяч. Більше 70 тисяч віз видало польське консульство у Луцьку, понад 50 тисяч - у Києві, близько 20 тисяч - у Харкові та 14 тисяч - в Одесі.

У МЗС Польщі повідомили, що загалом польські консульські установи видали у 2008 році понад 670 тисяч віз (з яких близько 490 тисяч шенгенських та 185 тисяч національних), не уточнивши, скільки загалом було видано віз у 2007 році.

Польське МЗС не надало даних про кількість відмов у видачі віз іноземцям та українцям, зокрема, у минулому та 2007 роках.

За даними Фонду Баторего (Batory Foundation, Варшава), які є в розпоряджені УНІАН, торік Польща скоротила видачу віз громадянам Білорусі на 60% - до 110 тисяч, Росії на 20% - до 127 тисяч.

Експерт Фонду Баторего Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ повідомив кореспнденту УНІАН, що найбільше серед нових 9-ти держав, які у 2007 році вступили до Шенгенської зони, скоротили видачу віз українцям країни, що мають безпосередній кордон з Україною і раніше мали порівняно ліберальну політику видачі віз.

Так, за даними Фонду Баторего, який, серед іншого, досліджує візові проблеми, Словаччина та Угорщина у 2008 році скоротили видачу віз українцям на близько 30% і 50% - до 30 тисяч та 90 тисяч віз відповідно.

Нові країни Шенгенської зони, які не мають безпосереднього кордону з Україною, Білоруссю і Росією, зменшили кількість виданих віз, але ненабагато.

Зокрема, за даними Фонду Баторего, Чехія скоротила минулого року видачу віз українцям на 10% - до майже 100 тисяч, білорусам на 15% - до майже 20 тисяч, а росіянам збільшила на 7% - до 290 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства закордонних справ України, консульства 25 держав Шенгенської зони минулого року видали українцям близько мільйона шенгенських віз, що на 25% більше показників 2007 року.

Наприкінці 2007 року до Шенгенської зони вступили 9 держав: Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Литва, Латвія, Естонія та Мальта.

На сьогодні до Шенгенської зони входять 22 з 27-ми держав Євросоюзу, а також Швейцарія, Ісландія і Норвегія.

У 2007 році Польща порівняно з 2006 роком скоротила видачу віз українцям майже на 8% - до 586 тисяч віз.

Польща запровадила візовий режим для громадян України восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавала їх до 2008 року безкоштовно.