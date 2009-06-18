Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2008» Української Гельсінської спілки з прав людини
13:05, 18 червня 2009Права людини
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25 червня о 9 год. 30 хв. в інформаційному агентстві УНІАН Українська Гельсінська спілка з прав людини презентує доповідь «Права людини в Україні – 2008».
Під час прес-конференції буде озвучено які права українців найбільше обмежувалися та порушувалися у 2008 році.
Доповідь, що понад півроку готувалась правозахисниками, – є універсальною оцінкою дотримання прав людини в Україні. В її підготовці взяли участь 30 організацій з усіх з усіх регіонів держави.
Учасники заходу:
Аркадій Бущенко – Голова правління УГСПЛ;
Володимир Яворський – виконавчий директор УГСПЛ;
Євген Захаров – співголова Харківської правозахисної групи
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