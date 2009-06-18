Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2008» Української Гельсінської спілки з прав людини

25 червня о 9 год. 30 хв. в інформаційному агентстві УНІАН Українська Гельсінська спілка з прав людини презентує доповідь «Права людини в Україні – 2008».

Під час прес-конференції буде озвучено які права українців найбільше обмежувалися та порушувалися у 2008 році.

Доповідь, що понад півроку готувалась правозахисниками, – є універсальною оцінкою дотримання прав людини в Україні. В її підготовці взяли участь 30 організацій з усіх з усіх регіонів держави.

Учасники заходу:

Аркадій Бущенко – Голова правління УГСПЛ;

Володимир Яворський – виконавчий директор УГСПЛ;

Євген Захаров – співголова Харківської правозахисної групи