У Житомирі страйкують водії трамваїв і тролейбусів

Житомирі третій день триває страйк працівників Житомирського трамвайно-тролейбусного управління через невиплату заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї причини в обласному центрі вже три дні не курсують трамваї та тролейбуси, а житомиряни користуються послугами таксі та маршруток.

Позицію обласної влади з цього приводу вчора оприлюднив на пленумі обласної федерації профспілок губернатор області Юрій ЗАБЕЛА, зазначивши, що питаннями ТТУ має займатися міська влада, а облрада вже виділила на підтримку згаданого управління 1 млн. грн. з бюджету області.

За даними прес-служби Житомирської міської ради, комунальне підприємство “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління” перебуває у скрутній фінансовій ситуації, що викликано багатьма чинниками. Передусім, мова йде про непропорційний розподіл державної субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян.

З огляду на це міська влада для недопущення ускладнення ситуації та зняття соціальної напруги в обласному центрі на позачерговому засіданні міськвиконкому 16 червня - у день початку страйку працівників ТТУ - прийняла рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань шляхом перенесення їх з наступних місяців на червень поточного року та термінового перерахування Житомирському ТТУ 1 млн. 200 тис. грн.

Також влада Житомира звернулася до ОДА з пропозицією перенести субвенцію з державного бюджету в розмірі 2 млн. грн. на червень місяць.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума боргу з зарплати водіям трамваїв і тролейбусів перевищує 5,5 млн. грн.