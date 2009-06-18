Маркування продуктів з ГМО знову відклали - до 2010 року

Під тиском виробників Кабмін погодився перенести введення обов`язкового маркування продуктів харчування, що містять трансгени, ще на півроку. Про це пише 18 червня газета "Дело".

Українські виробники просять Кабмін перенести введення обов`язкового маркування продуктів харчування, які містять генно-модифіковані організми (ГМО). Це питання було порушено вчора, 17 червня, на зустрічі представників підприємств харчопрому і прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

За словами джерел, глава уряду погодилася піти на поступки виробникам. Найближчим часом в постанову Кабміну будуть внесені відповідні правки, і дата введення маркування буде перенесено на 1 січня 2010 року.

Відзначимо, що згідно з постановою Кабінету міністрів № 468 від 13 травня, оприлюдненому на сайті Верховної Ради 22 травня, продукти, що містять ГМО, слід обов`язково маркувати починаючи з 1 липня цього року.